Стриптизерша хочет отсудить у Дженифер Лопес 40 млн долларов

Женщина считает, что актриса ее «опорочила».

В новом фильме прототипом «Стриптизерши», которую сыграла Дженнифер Лопес, стала Саманта Барбаш. Она хочет отсудить у Дженнифер 40 млн. долларов. Женщина считает, что в фильме актриса ее «опорочила».

Саманта Барбаш потребовала деньги от создателей фильма через суд. Об этом сообщает BBC.

Женщина считает, что в вымышленных сценах фильма ее показывают «отвратительно и безответственно». Саманту также возмутило, что ее образ был использован в фильме без разрешения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что актриса Елизавета Боярская опубликовала в своих социальных сетях фотографию с мужем, которую они сделали на отдыхе. Поклонники актрисы отметили, что Боярская с мужем очень похожи друг на друга.