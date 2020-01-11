Родителям компенсируют отсутствие мест в детсаду в Ленобласти

Оформить компенсацию по отсутствию места в детском саду смогут родители из Ленинградской области в МФЦ.

Компенсацию получат родители с детьми, которые постоянно проживают в Ленинградской области. Для получения выплат необходимо также стоять очереди на получение места в детский сад минимум 1,5 года.

В пресс-службе администрации Ленобласти сообщили, что размер компенсации будет равен 70% среднедушевого дохода. Компенсация будет составлять 9,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с 1 января нового года в России увеличат срок выплат пособий на детей. Теперь выплаты семьи смогут получать до достижения детьми трех лет. Средний размер пособий составит 12 тысяч рублей.