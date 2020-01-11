На Репищева под домом нашли тело женщины

На Репищева под домом нашли тело женщины
Фото: Pixabay

У нее диагностировали травмы, характерные при падении с большой высоты.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Все случилось на улице Репищева – тело женщины нашли под домом номер 15, к3. По предварительным данным, она упала с большой высоты и, получив серьезные травмы, погибла на месте происшествия. В экстренных службах заявили, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Пока непонятно, как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело пенсионерки с раной на шее нашли в квартире в Волхове. По подозрению в совершении данного преступления был задержан безработный и местный житель 1969 года рождения. Источник в правоохранительных органах отмечает, что ранее он был судим.

смерть тело
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин пообещал, что «Северный поток – 2» достроят в ближайшее время
Прокуратура признала незаконной вырубку деревьев на Шлиссельбургском шоссе
На Репищева под домом нашли тело женщины
Коммунистов Ленобласти уличили в придумывании мифов о «мусорной ...
Полиция задержала Хоакина Феникса на протестной акции
Москвичка, выигравшая миллиард, рассказала, на что потратит деньги
В Париже протестующие устроили беспорядки
В Выборге неизвестные до смерти избили мужчину