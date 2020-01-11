На Репищева под домом нашли тело женщины

У нее диагностировали травмы, характерные при падении с большой высоты.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщили в правоохранительных органах. Все случилось на улице Репищева – тело женщины нашли под домом номер 15, к3. По предварительным данным, она упала с большой высоты и, получив серьезные травмы, погибла на месте происшествия. В экстренных службах заявили, что погибшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Полицейским предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента. Пока непонятно, как именно все случилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тело пенсионерки с раной на шее нашли в квартире в Волхове. По подозрению в совершении данного преступления был задержан безработный и местный житель 1969 года рождения. Источник в правоохранительных органах отмечает, что ранее он был судим.