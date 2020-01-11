В Ленобласти полыхал дом и хозпостройка на 102 м2

В Ленобласти полыхал дом и хозпостройка на 102 м2
Пожарные ликвидировали огонь. Фото: Pixabay

Информация о пострадавших до сих пор не поступала.

Все случилось сегодня, 11 января. Обо всем сообщают в главном управлении МЧС России по Ленинградской области. Пожар произошел в деревне Будаевщина в Волховском районе – там горел дом и хозпостройка. Огонь успел распространиться на 102 «квадратных метрах», о чем пожарные узнали после шести часов вечера. На место прибыли восемь человек, которые ликвидировали возгорание примерно за час. По предварительным данным, никто не пострадал.

До сих пор не уточняется, что стало причиной инцидента. Это предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парашютной улице горит жилой дом. Около 18 часов вечера пожар произошел в жилом доме. На место происшествия прибыли скорая и пожарные.

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