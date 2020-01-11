Актер Александр Яцко объявил о женитьбе на молодой возлюбленной

Актер Александр Яцко объявил о женитьбе на молодой возлюбленной
Фото: СтарХит

Пять лет назад артист развелся с Еленой Валюшиной, в браке с которой были рождены два ребенка.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщает «СтарХит». Российский актер Александр Яцко признался, что собирается жениться на молодой девушке по имени Дарья. Он заявил, что торжество состоится на днях и что он до сих пор чувствует себя пылким, несмотря на возраст. Актер подчеркнул, что хочет любить и быть любимым, а с Дарьей ему удается строить гармоничные отношения, в которых все счастливы.

Девушка и правда годится артисту в дочери, но он не видит в этом проблемы. Говоря о своем прошлом браке, Яцко подчеркнул, что любил Валюшкину, но в последнее время они были не любовниками, а партнёрами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян прокомментировал женитьбу на молодой любовнице. Нашумевшая новость о браке юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощнице Татьяны Брухуновой по-прежнему остается неподтвержденной.

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