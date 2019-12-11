Петросян прокомментировал женитьбу на молодой любовнице

Возмутительный спич Петросян опубликовал под фотоснимком со спектакля "Ревизор" в театре Олега Табакова. Артист вышел в свет без возлюбленной. Фото: Instagram @petrosyanevgeniy

Возмутительный спич Петросян опубликовал под фотоснимком со спектакля "Ревизор" в театре Олега Табакова. Артист вышел в свет без возлюбленной. Фото: Instagram @petrosyanevgeniy

Нашумевшая новость о браке юмориста Евгения Петросяна и его молодой помощнице Татьяны Брухуновой по-прежнему остается неподтвержденной.

Еще в ноябре интернет-пользователи заметили на пальце Татьяны кольцо, которое сразу же сочли помолвочным. Позже девушка опубликовала в своем Instagram фотоснимок с букетом, похожим на свадебный. В окружении пары также подтвердили новости о женитьбе. Однако сами молодожены все еще не подтвердили эту новость. Впрочем, и не опровергли.

Самого юмориста возмутила ситуация, сложившаяся вокруг новости о предполагаемом браке артиста. Он отметил, что действия СМИ считает «позором, непристойным поведением, оскорблениями и клеветой». И тем не менее, никакой информации о своем семейном положении Петросян не сообщил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дима Билан отказался участвовать в концерте звезд «Евровидения» в Нидерландах.