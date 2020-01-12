В Волховском районе ночью больше часа тушили частные постройки

В Волховском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом и хозпостройку. Борьба с огнем продолжалась чуть больше часа.

Все произошло в субботу, 11 января, в деревне Будаевщина. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 18:10. К месту происшествия незамедлительно направили восемь сотрудников на двух спец транспортах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, постройки полыхали на площади 102 квадратных метров. К 19:17 огонь удалось полностью ликвидировать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хлопке газа, который произошел под Белгородом. В результате взрыва пострадали пять человек.