Под Белгородом прогремел взрыв на заводе. Пострадали пятеро

Из-за хлопка газа пришлось госпитализировать несколько человек.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщили РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы региона. Все случилось на комбикормовом заводе в Белгородской области. Там произошел хлопок газа, в результате пострадали пять человек – их доставили с ожоговый центр. Не уточняется, в каком состоянии они находятся.

Известно лишь, что здание в целом не пострадало. Единственное – придется заменить остекление.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома. Согласно данным ГУ МЧС по региону, экстренные службы получили сообщение о происшествии после полуночи. На месте работали, в частности, и сотрудники пожарной части из Петербурга.