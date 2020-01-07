В Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел крупный пожар в деревне Старицы. Он начался после взрыва.

О взрыве рассказали очевидцы в соцсетях. Изначально предполагалось, что взрыв произошел неподалеку от населенного пункта Хвойное, однако позже стало ясно, что все произошло в деревне Старицы. Судя по фотографиям, вслед за взрывом произошел пожар.

Согласно данным ГУ МЧС по региону, экстренные службы получили сообщение о происшествии после полуночи. На месте работали, в частности, и сотрудники пожарной части из Петербурга.

Спасатели тушили частный дом. Огонь распространился по площади 36 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось около часа.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о мощном взрыве в Хвойном.