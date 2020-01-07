В Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома

В Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома
Фото: https://vk.com/spb_today

В Гатчинском районе Ленинградской области произошел крупный пожар в деревне Старицы. Он начался после взрыва.

О взрыве рассказали очевидцы в соцсетях. Изначально предполагалось, что взрыв произошел неподалеку от населенного пункта Хвойное, однако позже стало ясно, что все произошло в деревне Старицы. Судя по фотографиям, вслед за взрывом произошел пожар.

Согласно данным ГУ МЧС по региону, экстренные службы получили сообщение о происшествии после полуночи. На месте работали, в частности, и сотрудники пожарной части из Петербурга.

Спасатели тушили частный дом. Огонь распространился по площади 36 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось около часа.

Ранее gazeta.sps.ru сообщала, что петербуржцы рассказали о мощном взрыве в Хвойном.

взрыв ленобласть пожар происшествие старицы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге подходит к концу фестиваль бенгальских огней
В Ленобласти произошел пожар после взрыва жилого дома
Военные полномочия Дональда Трампа по Ирану могут ограничить
На Рождество на проспекте Космонавтов загорелась квартира
Иран готовит ответный удар по США за убийство своего генерала
В России подорожали алкоголь и табак
Оперного артиста из Новосибирска заподозрили в изнасиловании школьницы
IKEA выплатит огромную сумму родителям погибшего после падения комода ...