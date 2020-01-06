Петербуржцы рассказали о мощном взрыве в Хвойном

Петербуржцы рассказали о мощном взрыве в Хвойном
Фото: https://vk.com/spb_today

После они заметили пожар – пока непонятно, что именно случилось.

Все произошло в ночь с шестого на седьмое января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что услышали мощный взрыв в Хвойном рядом с ПГТ Тайцы. На снимках, выложенных в сеть, видны языки пламени на горизонте.

«На ЮЗе слышно было пару хлопков, не салюты явно», — пишет одна из пользовательниц.

«Я на Петергофском шоссе, окна на «Окей». Подскакивала к окну посмотреть, ничего не видно необычного», — пишет другая женщина.

Пока что подробности об инциденте не сообщаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двоим людям сломало ноги из-за столкновения «Мереседеса» и «Фольксвагена» на Ленинском.

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