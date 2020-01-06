Двоим людям сломало ноги из-за столкновения «Мереседеса» и «Фольксвагена» на Ленинском

На месте машины реанимации. Интернет-пользователи сетуют, что на перекрестке постоянно происходят аварии. Фото: vk.com/spb_today

На месте машины реанимации. Интернет-пользователи сетуют, что на перекрестке постоянно происходят аварии. Фото: vk.com/spb_today

На пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова в результате сильного столкновения буквально «разлетелись» две иномарки. На месте работают медики и полиция.

Страшное дорожно-транспортное происшествие случилось в понедельник, 6 января, около шести вечера. Подробности аварии рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Автомобили, не поделившие перекресток, находятся в плачевном состоянии.

«Фольксваген» отбросило в сторону остановки, машина снесла светофор. «Мерседес» остался на дороге, однако передняя часть авто разрушена, двигатель лежит на улице в нескольких метрах от корпуса иномарки. Состояние находившихся в автомобилях людей точно неизвестно. По предварительным данным, двоим сломало ноги. Комментаторы также отмечают, что водителя «Мерседеса» пришлось вырезать из пострадавшей машины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле путепровода на проспекте Культуры насмерть сбили человека.