В районе проспекта Культуры насмерть сбили девушку

В районе проспекта Культуры насмерть сбили девушку
Приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло рядом с путепроводом на проспекте Культуры. Очевидцы обнаружили труп девушки, которую, предположительно, сбила машина.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 6 января. Свидетели случившегося рассказали о происшествии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По словам автора публикации, девушку сбили на дороге сторону Ашана.

«Документов при ней нет», — отмечает очевидец. Виновник смертельного происшествия скрылся, на месте работают медики и полиция. Некоторые пользователи Сети высказывают предположение, что девушка могла упасть с путепровода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое школьников оказались в ледяной воде, провалившись на Дудергофском канале. Согласно предварительной информации, происшествие окончилось благополучно и жизни детей ничего не угрожает.

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