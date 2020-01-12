В Петербурге ссора с подростком закончилась для отчима смертью. Нож полетел в шею

Подросток схватился за нож во время ссоры. Фото: pixabay

Подросток схватился за нож во время ссоры. Фото: pixabay

В Северной столице правоохранители задержали подростка, подозреваемого в убийстве. По предварительным данным, к трагедии привела его ссора с отчимом.

По данным сотрудников правоохранительных органов, подросток 2004 года рождения поссорился с отчимом, в результате чего воткнул нож ему прямо в шею. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в преступлении задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о погоне за безумным водителем в Петербурге. Мужчина пытался разбить лобовое стекло головой.