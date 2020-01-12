Петербургские полицейские устроили погоню за безумным водителем, едва не сбившим пешехода

Петербургские полицейские устроили погоню за безумным водителем, едва не сбившим пешехода
Сотрудники были вынуждены начать погоню. Фото: pixabay

В Северной столице водитель легкового авто устроил погоню. Мужчина едва не сбил пешехода и вел себя неадекватно.

Водитель двигался из Фрунзенского района города. Сотрудники ППС начали преследование за иномаркой на Софийской улице. Из машины был выброшен пакетик, после чего водитель нажал на газ.

Как сообщает 78.ru, на улице Седова мужчину удалось поймать. Он разбил головой лобовое стекло и до последнего пытался скрыться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о реконструкции здания в Петербурге, на которую будет потрачено более 360 млн. Работы начнутся в настоящем году.

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