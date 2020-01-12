Здание дома молодежи «Форпост» реконструируют за 360 миллионов

В Северной столице потратят более 360 млн рублей на дом молодежи «Форпост». Реконструкция здания-памятника, расположенного на Большом Сампсониевском проспекте, начнется в настоящем году.

Дом молодежи в прошлом был известен как ДК «Первомайский» и был построен в 1907-1908 годах. Здание использовалось в качестве богадельни общины церкви святого Сампсония.

До конца 2020 года его должны приспособить для «современного использования». Как сообщает «Комсомольская правда – Петербург», реконструкцией здания займется компания «Аркада». Стоимость работ составит 360,6 млн рублей.

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