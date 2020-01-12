Водитель припарковал каршеринг о забор в заснеженном Мурино

Петербуржцы сообщают об очередной аварии с участием каршеринга. На этот раз иномарка разбилась о забор в Мурино.

О ДТП стало известно сегодня утром, 12 января. По словам очевидцев, водитель арендованного авто бросил Renault Kaptur на Центральной улице.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины больше всего пострадала боковая часть капота. Куски бампера и осколки разбросаны около транспорта.

«В салоне никого нет», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации петербуржцев из жилого дома. В одной из квартир произошел пожар.