На Пражской пожарные эвакуировали соседей горящей снизу квартиры

Во Фрунзенском районе Петербурга утром вспыхнула обстановка квартиры жилого дома. Огонь охватил комнату и коридор, соседей с вышележащих этажей пришлось эвакуировать.

Все произошло сегодня, 12 января, в доме 7 на Пражской улице. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 6:03. К месту ЧП незамедлительно выехали 15 пожарных на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, возгорание произошло в комнате и коридоре в двухкомнатной отдельной квартире на площади 20 квадратных метров.

В результате эвакуации были выведены на улицу четыре человека. Огнеборцы тушили огонь около полутора часа. К 7:22 возгорание было ликвидировано.

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