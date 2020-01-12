ДТП в Рязанской области с микроавтобусом унесло жизни трех человек

По предварительным данным, несовершеннолетних в транспортных средствах не было. Фото: pixabay

По предварительным данным, несовершеннолетних в транспортных средствах не было. Фото: pixabay

В Шацком районе Рязанской области произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса. В результате столкновения погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Все произошло сегодня, 12 января. Проезжую часть не поделили легковой автомобиль и микроавтобус. По предварительным данным, несовершеннолетних нет.

Согласно данным пресс-службы Рязанского управления МВД, сообщает ТАСС, пострадавших госпитализировали с места ДТП.

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