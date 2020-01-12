«На один каршеринг меньше»: ДТП с легковушками на пересечении Кузнецова и Маршала Казакова

В Красносельском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машина получила значительные вмятины.

Все произошло в ночь на воскресенье, 12 января, на перекрестке проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова. Дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля.

На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у арендованной машины сильно повреждена передняя часть.

«На одну машину меньше стало у каршерингового сервиса», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пьяном водителе каршеринга. Мужчину лишили прав, назначили штраф, а также ему испортили вечер субботы.