В Приморском районе остановили пьяного водителя каршеринга с четырьмя пассажирами

Поездка на каршеринге стоила петербуржцу прав. Мужчину остановили инспекторы ГИБДД, когда он ехал в нетрезвом виде.

Все произошло накануне вечером, 11 января, в Приморском районе города. Автомобиль марки Nissan был остановлен сотрудниками ДПС около 23:20. В легковушке находились 25-летний водитель и четыре пассажира.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург», водитель арендованного авто надул 0,511 мг/л.

В результате мужчину привлекли к ответственности за управлении транспортным средством в пьяном виде. Он лишился прав, получил штраф в размере 30 тыс. рублей, а также испорченный вечер.

По данным в соцсети «ВКонтакте», мужчина уже отстранялся за управление авто в нетрезвом виде. Подобный случай произошел в 2013 году, но тогда у молодого человека еще не было водительских прав.

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