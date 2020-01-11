Машина «Яндекс.Такси» угодила в аварию во дворе на Яхтенной

Два автомобиля образовали затор при выезде из придомовой территории.

Все случилось вечером 11 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Яхтенной улице в Приморском районе. Два автомобиля не смогли разъехаться во дворе, соприкоснулись багажниками и создали пробку. Одним из участников ДТП стал автомобиль сервиса «Яндекс.Такси» – видимо, кто-то не дождется своего водителя или опоздает домой.

Судя по всему, физически никто не пострадал, машины тоже выглядят почти что целыми. На место уже прибыл экипаж ДПС.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушка по непонятной причине оказалась на Богатырском. Свидетели подчеркивают, что дорога сухая и не скользкая, а также почти пустая. Они недоумевают, что могло стать причиной инцидента – разве что неадекватный водитель за рулем.