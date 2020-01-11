Легковушка по непонятной причине оказалась на Богатырском

Очевидцы предположили, что водитель мог находиться в алкогольном опьянении.

Все случилось сегодня вечером, 11 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Богатырском проспекте – легковой автомобиль по непонятной причине оказался на газоне. Свидетели подчеркивают, что дорога сухая и не скользкая, а также почти пустая. Они недоумевают, что могло стать причиной инцидента – разве что неадекватный водитель за рулем.

Пока непонятно, как именно все случилось и не пострадал ли автомобилист. Остается надеется, что все в порядке.

Ранее в gazeta.sb.ru сообщалось, что в результате ДТП на трассе М-11 погиб человек. Водитель «Ренаулт» по непонятной причине влетел в путепровод, получив серьезнейшие травмы. Он скончался на месте, так и не дождавшись помощи.