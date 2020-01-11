В результате ДТП на трассе М-11 погиб человек

Мужчина вел автомобиль, когда врезался в путепровод и получил серьезные травмы.

Все случилось сегодня вечером, 11 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на трассе М-11. Водитель «Ренаулт» по непонятной причине влетел в путепровод, получив серьезнейшие травмы. Он скончался на месте, так и не дождавшись помощи.

Значительные повреждения получила и машина тоже. Пока не уточняется, почему случилось ДТП и не пострадал ли кто-нибудь еще. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

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