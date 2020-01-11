В Петербурге подросток напал на главу отдела по работе с проблемными семьями и детьми

Сотрудница государственного учреждения едва не стала жертвой подростка, пытавшегося обокрасть её. Юноша убежал, когда женщина начала кричать.

Инцидент произошел в пятницу, 10 января, в Выборгском районе Северной столицы. Малолетний преступник подстерег свою жертву возле её квартиры в одном из домов по проспекту Энгельса. Злоумышленник набросился на женщину и начал душить её, а затем попытался вырвать из рук сумку.

Разозлившись на неудачу, подросток ударил пострадавшую. Однако, испугавшись криков, оставил жертву и скрылся с места преступления. Отметим, что 41-летняя женщина оказалась начальником отдела госучреждения по работе с трудными детьми и неблагополучными семьями. Полиция проверяет заявление, сообщат АН «Оперативное прикрытие»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что в Калининском районе Петербурга ограбили клинику.