Неизвестные обокрали клинику в Калининском районе

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что из клиники лазерной и эстетической медицины на Гжатской улице неизвестные в черных куртках с капюшонами выносят коробки и загружают их в автомобиль «Фиат Дукато».

Данная клиника расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция разыскивает участников преступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 87-летняя женщина обратилась в правоохранительные службы в пятницу, 10 января. Из ее квартиры пропали 318 тысяч рублей.