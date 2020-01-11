Неизвестные обокрали клинику в Калининском районе

Неизвестные обокрали клинику в Калининском районе
Мужчину задержали. Фото:pixabay.com

В полицию обратился мужчина, который рассказал, что из клиники лазерной и эстетической медицины на Гжатской улице неизвестные в черных куртках с капюшонами выносят коробки и загружают их в автомобиль «Фиат Дукато».

Данная клиника расположена в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полиция разыскивает участников преступления.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 87-летняя женщина обратилась в правоохранительные службы в пятницу, 10 января. Из ее квартиры пропали 318 тысяч рублей.

воры кража спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За 200 лет нормальная температура человека снизилась
Туман опустится на Ленобласть в эти выходные
Евгений Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Полицейские задержали подростка подозреваемого в избиении мужчины
Концерт памяти Елены Образцовой состоится в Исаакиевском соборе
Неизвестные обокрали клинику в Калининском районе
У пенсионерки из Ленобласти пропали 300 тыс. рублей
Родителям компенсируют отсутствие мест в детсаду в Ленобласти