У пенсионерки из Ленобласти пропали 300 тыс. рублей

У пенсионерки из Ленобласти пропали 300 тыс. рублей
Проводится проверка. Фото:pixabay

87-летняя женщина обратилась в правоохранительные службы в пятницу, 10 января.

Женщина рассказала, что за 14 тысяч рублей купила у неизвестных пожарное оборудование, но после ухода «продавцов» обнаружила, что из ее квартиры пропали 318 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и региону сообщают, что по факту пропажи денежных средств проводится проверка.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.

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