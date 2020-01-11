У пенсионерки из Ленобласти пропали 300 тыс. рублей

87-летняя женщина обратилась в правоохранительные службы в пятницу, 10 января.

Женщина рассказала, что за 14 тысяч рублей купила у неизвестных пожарное оборудование, но после ухода «продавцов» обнаружила, что из ее квартиры пропали 318 тысяч рублей.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и региону сообщают, что по факту пропажи денежных средств проводится проверка.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Lada Priora сбила двух человек на переходном переходе. Серьезные травмы получили 25-летний мужчина и 59-летняя женщина. Пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.