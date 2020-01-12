В финских саунах гибнет больше людей, чем в пожарах

В Финляндии количество смертей в сауне превышает смертность в пожарах и велосипедных авариях. Чаще всего погибают люди, которые приходят париться в одиночку.

По данным за 2017 год в сауне из-за жары скончался 71 человек. Для сравнения: в велосипедных авариях в год гибнет около 30 человек, а в пожарах по данным за 2019 год скончалось 43 человека, пишет yle.fi.

Причинами смерти, по данным Статистического центра, становятся повышение температуры и её последствия. В отдельную категорию выделяют смерти от сердечной недостаточности после посещения парной.

Исследователи университетов Ювяскюля и Восточной Финляндии сходятся в том, что посещение сауны — здоровая привычка. Но не в совокупности с алкоголем.

«Это доказанный факт: большинство несчастных случаев, приведших к смерти, связано с употреблением спиртного», — отметил профессор Яри Лаукканен.

Медики также подчеркивают, что многих несчастных случаев можно было бы избежать, если бы люди посещали сауну в компании.

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