Медик рассказал о противопоказаниях к посещению бани

По словам внештатного представителя Минздрава России, при некоторых заболеваниях и состояниях поход в баню может обернуться опасными для жизни последствиями.

Так, стоит воздержаться от высоких температур людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, гепатитом, эпилепсией и анемией. Кроме того, не рекомендуется посещать баню при обостренной фазе кожных заболеваний, сообщает агентство «Москва», цитируя врача Андрея Тяжельникова.

Особенно медик отметил опасность посещения бани в состоянии алкогольного опьянения. Перепад температур вкупе с расширенными от спиртного сосудами может обернуться ухудшением самочувствия, а в худшем случае — инсультом или инфарктом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по мнению врачей, порывать с алкогольной зависимостью необходимо решительно.