Британке, выдававшей себя за подростка, дали 8 лет за десятки сексуальных преступлений против девочек

Злоумышленница признала вину в семи преступлениям к четырем жертвам в возрасте от 13 до 16 лет. Фото: pixabay

Злоумышленница признала вину в семи преступлениям к четырем жертвам в возрасте от 13 до 16 лет. Фото: pixabay

В Лондоне местную жительницу обвинили в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Ближайшие 8 лет Джемму Уоттс проведет за решеткой.

Злоумышленница знакомилась с девочками в соцсетях, выдавая себя за 16-летнего парня. Представляясь Джейком Уатоном, она использовала свои фотографии в образе подростка — длинные волосы прятала под кепкой, носила широкие штаны и капюшон. На странице были выставлены видео и фотографии мальчика.

Когда несовершеннолетние ставили «лайки» под публикациями, «Джейк» начинал с ними диалог, засыпая комплиментами. После «Джейк» присылал девочкам откровенные снимки и предлагал встретиться.

Как сообщает ВВС, в суде злоумышленница признала вину в семи эпизодах преступления по отношению к четырем жертвам в возрасте от 13 до 16 лет. Правоохранители полагают, что число жертв может доходить до 50 человек.

Перступница настолько вливалась в доверие подростков, что даже знакомилась с их родителями, скрываясь под маской юноши.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что число жертв в финских саунах превышает количество смертей в результате пожаров.