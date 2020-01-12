Неизвестный поджег детские коляски в парадной на Моховой

В Центральном районе Петербурга загорелись две детские коляски. Камеры наблюдения зафиксировали поджог.

Неизвестный мужчина в ночь на 10 января вошел в парадную дома 18 по Моховой улице. Шатаясь, он поднялся по лестнице на второй этаж. Затем достал из кармана мешок с неизвестным содержимым, пишет «Мегаполис».

После чего спустился на лифте на первый этаж. Убедившись, что там никого нет, он поджег две детские коляски.

Информация о произошедшем поступила в управляющую компанию. Организация передала сведения в полицию. Личность поджигателя пока не установлена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга женщина с детской коляской попала в ДТП. Её вместе с ребенком на пешеходном переходе сбила «Газель». Авария произошла на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе.