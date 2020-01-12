Под окнами дома на Белы Куна заметили лежащего человека

Под окнами дома на Белы Куна заметили лежащего человека
Лежащего человека заметили местные жители. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга под окнами одного из домов днем 12 января заметили лежащего человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Неизвестного заметили местные жители. Он лежал у дома 26/4 по улице Белы Куна. Информация о состоянии человека не поступала.

«Полиция и скорая прибыли на место», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсетях «ВКонтакте».

По словам жильцов дома, полицейские работают на месте и опрашивают очевидцев. Один из правоохранителей зашел в парадную.

Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в тяжом состоянии госпитализировали посетителя бара на Колпинском шоссе. Мужчина получил травму головы во время пьяной потасовки 11 января. По предварительным данным, локтем его ударил 23-летний петербуржец.

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