Под окнами дома на Белы Куна заметили лежащего человека

Во Фрунзенском районе Петербурга под окнами одного из домов днем 12 января заметили лежащего человека. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Неизвестного заметили местные жители. Он лежал у дома 26/4 по улице Белы Куна. Информация о состоянии человека не поступала.

«Полиция и скорая прибыли на место», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсетях «ВКонтакте».

По словам жильцов дома, полицейские работают на месте и опрашивают очевидцев. Один из правоохранителей зашел в парадную.

Причины и обстоятельства произошедшего пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в тяжом состоянии госпитализировали посетителя бара на Колпинском шоссе. Мужчина получил травму головы во время пьяной потасовки 11 января. По предварительным данным, локтем его ударил 23-летний петербуржец.