Удар локтем в голове чуть не убил пьяного посетителя бара в Петербурге

Удар локтем в голове чуть не убил пьяного посетителя бара в Петербурге
Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербургские врачи спасают жизнь местному жителю, который едва не погиб после потасовки в баре.

О случившемся стало известно накануне, 11 января. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации посетителя бара на Колпинском шоссе. Мужчину увезли из заведения в тяжелом состоянии с травмой головы алкогольной интоксикацией.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, в ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 23-летнего петербуржца. По версии следствия, утром он поссорился с другим мужчиной, после чего ударил его локтем в голову и скрылся.

По факту причинения тяжкого время здоровью по неосторожности было возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о петербуржце, который остановил попутку и лишился личных вещей. Мужчину высадили из машины под угрозой расправы.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб
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