Петербуржец чудом выжил после проезда с «бомбилой». Дорога обошлась в 70 тысяч

В Петербурге местный житель остановил днем попутку, но до пункта назначения так и не доехал. Поездка обошлась ему в 70 тыс. рублей.
Обо всем стало известно накануне, 11 января. По словам заявителя, он остановил машину, чтобы доехать от улицы Жуковского до Лермонтовского проспекта. Во время движения водитель заехал в арку на 4-й Красногвардейской улице и подобрал двух пассажиров.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, один из неизвестных приставил нож к потерпевшему, после чего забрал у него мобильный телефон и наушники. Блокировка смартфона вызвала у мужчин трудности, и они заставили пассажира перевести 8 тыс. рублей с банковской карты.
Полицейские начали розыск злоумышленников.
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