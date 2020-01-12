Петербуржец чудом выжил после проезда с «бомбилой». Дорога обошлась в 70 тысяч

В Петербурге местный житель остановил днем попутку, но до пункта назначения так и не доехал. Поездка обошлась ему в 70 тыс. рублей.

Обо всем стало известно накануне, 11 января. По словам заявителя, он остановил машину, чтобы доехать от улицы Жуковского до Лермонтовского проспекта. Во время движения водитель заехал в арку на 4-й Красногвардейской улице и подобрал двух пассажиров.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, один из неизвестных приставил нож к потерпевшему, после чего забрал у него мобильный телефон и наушники. Блокировка смартфона вызвала у мужчин трудности, и они заставили пассажира перевести 8 тыс. рублей с банковской карты.

Полицейские начали розыск злоумышленников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчине, который погиб подо льдом Ладожского озера.