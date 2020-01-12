Спасатели обнаружили погибшего мужчину подо льдом Ладожского озера во время проверки льда

Спасатели обнаружили погибшего мужчину подо льдом Ладожского озера во время проверки льда
Спасатели. Фото: vk.com/rescueladoga

Спасатели проверяли ледовую обстановку Ладожского озера, когда нашли тело погибшего местного жителя. Там же были замечены четверо молодых людей, которые пытались гулять по тонкому льду.

Спасатели Сортавальской службы достали погибшего мужчину из воды. Тело передали родственникам.

Как сообщил Ладожский поисково-спасательный отряд, молодых людей, прогуливающихся по льду, увидели во время проверки. Они вступили на лед озера в районе поселка Березово. В этом месте глубина достигает 20 метров. Компанию вернули на материк.

Отмечается, что в настоящее время на Ладоге почти нет льда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске мужчин, которые повредили терминал в одном из банков Петербурга.

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