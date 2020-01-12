Неизвестные повредили провода банкомата на Комендантском

Неизвестные повредили провода банкомата на Комендантском
Неизвестные повредили провода терминала. Фото: pixabay

В Приморском районе Петербурга неизвестные повредили банкомат. Из помещения они вышли ни с чем.

О повреждении платежного терминала стало известно в субботу, 11 января. Все произошло в отделении одного из банков на Комендантском проспекте.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, неизвестные повредили банкомат, а также провода терминала, после чего скрылись с пустыми руками.

Полицейские начали розыск подозреваемых.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации юной петербурженки с отравлением. По данным правоохранителей, девочку забрали врачи после ссоры с матерью.

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