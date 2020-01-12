В Петербурге девочку госпитализировали с отравлением после ссоры с матерью

В Невском районе Петербурга правоохранители начали проверку по факту отравления 13 летней школьницы.

О случившемся стало известно накануне утром, 11 января. В отдел полиции поступила информация о госпитализации юной жительницы в Детскую городскую больницу.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, девочка была доставлена в медучреждение после конфликта с матерью.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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