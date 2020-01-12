Дзюбу на медосмотре сравнили с врагом Бэтмена

Футболист петербургского «Зенита» Артем Дзюба напомнил поклонникам суперзлодея из комиксов DC Бейна. Персонаж известен как один из врагов Бэтмена.

В необычном образе Дзюба предстал перед фанатами на медосмотре. Футболиста сфотографировали в маске и с множеством подключенных датчиков. Обследование он прошел вместе с другими игроками «Зенита» перед зимними сборами.

«Прям Бейн из «Бетмена», — отметили фанаты спортсмена.

Сам Дзюба сравнение поддержал. В подписи к снимку в Instagram он оставил хэштег #кусочкибейна.

Некоторые отмечают, что спортсмен также похож на Терминатора, одного из персонажей «Безумного Макса», Дарта Вейдера, Саб-Зиро из серии игр Mortal Kombat и Ганнибала Лектера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футболистов «Зенита» осматриваюткардиолог, невролог, травматолог, офтальмолог, оториноларинголог и врачи отделения функциональной диагностики.