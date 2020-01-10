Футболисты «Зенита» проходят медосмотр после отпуска

Футболисты петербургского «Зенита» вышли из отпуска и отправились на медосмотр. Первая группа спортсменов проходит обследование в пятницу, 10 января.

Осмотр проводится в медицинском центре «СОГАЗ» на Малой Конюшенной улице, 8. Здоровье футболистов оценивают кардиолог, невролог, травматолог, офтальмолог, оториноларинголог и врачи отделения функциональной диагностики, сообщили в пресс-службе «Зенита».

Спортсмены продолжат проходить медосмотр в субботу и воскресенье, 11 и 12 января, а в понедельник отправятся в Катар на первые зимние «Газпром»-тренировочные сборы.

Медосмотр на базе медцентра «СОГАЗ» футболисты «Зенита» и «Зенита-2» проходят дважды в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» в последний день сборов, 25 января, проведет товарищеский матч с австрийским «Ред Булл Зальцбург».