СКА победил «Динамо» в овертайме

СКА выиграли у "Динамо" со счетои 2:1. Фото: ХК СКА

СКА выиграли у "Динамо" со счетои 2:1. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА обыграл «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ 12 января. Победную шайбу хоккеисты забросили в овертайме.

Решающий гол на 62-й минуте забил защитник СКА Артем Зуб. Аккуратно объехав вратаря, он от штанги отправил шайбу в ворота соперников.

Итоговый счет составил 2:1 в пользу «армейцев».

В основное время хоккеисты сыграли вничью. Автором единственной шайбы московского клуба стал нападающий Максим Афиногенов. Он отметился на восьмой минуте матча.

Первую шайбу СКА принес защитник Игорь Ожиганов. Хоккеист забил гол на 49-й минуте в третьем периоде.

Встреча с «Динамо» стала первым домашнем матчем для СКА в 2020 году. «Армейцы» ранее провели три гостевые игры. Хоккеисты уступили «Йокериту» (6:0), затем обыграли минское «Динамо» (1:4) и проиграли московскому «Спартаку» (3:1).