Ожиганов сравнял счет в матче СКА с «Динамо»

Петербургский СКА сравнял счет в матче с «Динамо» 12 января. Первую шайбу «армейцам» принес 27-летний защитник Игорь Ожиганов.

Гол хоккеист забил на 49-й минуте матча. После нескольких отскоков и рикошетов шайба прокатилась между щитков московского голкипера и оказалась в воротах. Счет составил 1:1.

Счет в матче открыл нападающий «Динамо» Максим Афиногенов. Он отправил шайбу в ворота СКА на 8-й минуте. На протяжении двух таймов табло оставалось неизменным.

Встреча проходит в Ледовом дворце в Петербурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Стартовый свисток прозвучал в 17:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:3 7 января. Единственную шайбу петербургской команде принес Андрей Кузьменко. Среди игроков московского клуба отметились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл.