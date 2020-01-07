СКА проиграл «Спартаку» в третий раз подряд

Московский клуб «Спартак» снова обыграл петербургский СКА в рамках регулярного чемпионата в КХЛ. Хоккеисты сразились в столице, завершив игру со счетом 3:1.

Матч прошел сегодня, 7 января. В 17 часов спортсмены вышли на лед площадки «ЦСКА-Арена» в столице.

«Неимоверное какое-то количество бросков и промахов», — прокомментировали игру на официальной странице СКА в Twitter.

Отмечается, что это уже третье поражение СКА при встрече с красно-белыми.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что один из хоккеистов СКА выбыл из строя на месяц из-за травмы. В матче с «Сибирью» Барабанов получил удар по рукам.