Нападающий СКА Барабанов выбыл из строя на месяц из-за травмы в матче с «Сибирью»

Форвард петербургского СКА Александр Барабанов выбыл на месяц из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

В концовке матча «Сибирь» — СКА финский защитник новосибирцев Юрки Йокипакка ударил клюшкой по рукам Александра Барабанова. В итоге финского защитника дисквалифицировали на два матча.

Матч СКА — «Сибирь» состоялся 27 декабря. Первые два периода ни одна из команд не могла забросить шайбу в ворота соперника. Только во время третьего армейцам удалось забросить две шайбы. Авторами заброшенных шайб стали Андрей Кузьменко и Владимир Ткачев. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу СКА.

СКА находится на втором месте в Западной конференции, имея в своем активе 61 очко.

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