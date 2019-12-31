Сборная России по хоккею поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020

Сборная России по хоккею поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020
Хоккей. Фото: pixabay

Российская хоккейная сборная сыграет против немецкой команды в заключительно матче группового этапа молодежного чемпионата мира. Игра состоится 31 декабря в чешской Остраве.

Сборная Российской Федерации на сегодняшний день занимает четвертое место в группе В, имея в активе три очка в трех матчах. Во время турнира россияне проиграли Чехии (3:4) и Соединенным Штатам (1:3) и разгромила канадскую сборную (6:0).

Немцы также набрали три очка в трех играх, проиграв США (3:6) и Канаде (1:4), но одержали победу над Чехией (4:3).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ.

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Сборная России по хоккею поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020