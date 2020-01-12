Видеоблогер Дудь посетил усадьбу Елисеевых в Ленобласти

Российский видеоблогер и ведущий Юрий Дудь побывал во время новогодних праздников в Ленобласти, где посетил заброшенную усадьбу Елисеевых.

Усадьба Елисеевых, построенная в ХIХ веке в стиле модерн, находится в деревне Белогорка Гатчинского района. Именно туда Юрий Дудь приехал, чтобы полюбоваться на красоты старинного здания. Блогер отозвался об усадьбе как о «когда-то роскошной, а теперь заброшенной». Видеороликом, на котором есть усадьба, он поделился в своем Instagram.

Дудь считает, что если приложить усилия, то усадьба легко может стать значимой местной достопримечательностью. Он рассказал, что пережившая советскую национализацию и немецкую оккупацию усадьба, сейчас находится в ужаснейшем состоянии.

Блогер отметил, что никто ничего не знает ни про владельцев усадьбы Елисеевых, ни про их дальнейшие планы.

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