Источник: военная база в Ираке подверглась обстрелу

На севере Ирака авиабаза Балад, на которой размещен американский контингент, подверглась обстрелу 12 января. Источник сообщает о четырех пострадавших.

Выпущено по меньшей мере семь реактивных снарядов, пишет Reuters со ссылкой на два источника среди военных.

Имеются пострадавшие среди военнослужащих ВВС Ирака. По информации РИА Новости, двое из них офицеры. Кто ответственен за атаку, пока неизвестно.

База Военно-воздушных сил Ирака Балад расположена в провинции Салах-эх-Дин на севере Ирака. На её территории также размещены военные США. Сведения о пострадавших среди представителей американской стороны не поступали.

Ранее сообщалось, что при обстреле военной базы США в Ираке погибли 80 человек. Они стали жертвами ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке. Всего, по предварительным данным, было выпущено девять ракет.