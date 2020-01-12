«Водоканал» рассказал, когда дадут воду после прорыва на Непокоренных

&#171;Водоканал&#187; рассказал, когда дадут воду после прорыва на Непокоренных
Прорыв на проспекте Непокорённых. Фото: vk.com/extra_call

Десятки тысяч жителей Петербурга и Мурино остались без холодной воды вечером 12 января. Причиной этого стал прорыв трубы на проспекте Непокоренных.

Восстановить водоснабжение в квартирах обещают в течение часа, сообщает «Аварийный Петербург» со ссылкой на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Работники почти завершили переподключение на резервную сеть.

Прорыв произошел у дома 49 по проспекту Непокоренных. На участке лопнула труба с холодной водой диаметром 900 мм.

В результате аварии местные жители остались без воды, а улицу затопило. Мощный поток хлынул на проспект Непокоренных, превратив проезжую часть в реку.

«Автомобили, словно корабли, преодолевают водное препятствие», — рассказали свидетели происшествия в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

На место прибыли машины для откачки воды. Последствия прорыва устраняют. Когда ремонт будет закончен, пока неизвестно.

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