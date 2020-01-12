Прорыв трубы превратил проспект Непокорённых в реку

В Калининском районе Петербурга вечером 12 октября прорвало трубу. Мощный поток воды хлынул на проспект Непокоренных.

Авария произошла на пересечении Кушелевской дороги и проспекта Непокоренных, сообщают очевидцы. Недалеко от места прорыва расположен дворец спортивных игр «Зенит».

«На пересечении Кушелевской дороги и Непокорённых разлилось целое море. Автомобили, словно корабли, преодолевают водное препятствие», — рассказали свидетели происшествия в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

По неподтвержденной информации, ряд домов остались без холодного водоснабжения. В комментариях местные жители жалуются на отсутствие или слабый поток воды. В зоне аварии находятся дома на проспекте Художников, Гражданском проспекте, Сиреневом бульваре и т.д.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что тепломагистраль на Полюстровском проспекте в Петербурге отремонтируют 13 января. Дефект был обнаружен во время планового осмотра.