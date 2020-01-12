Тепломагистраль на Полюстровском проспекте отремонтируют к понедельнику

Тепломагистраль на Полюстровском проспекте отремонтируют к понедельнику
"Теплосеть". Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Аварийщики начали ремонт тепломагистрали на Полюстровском проспекте в Калининском районе города на Неве.

Как сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», дефект трубы обнаружили возле дома №35 по Полюстровскому проспекту во время планового осмотра утром 12 января. Закончить ремонтные работы на аварийном участке планируют к 15:00 понедельника, 13 января.

Работники «Теплосети» решили заменить участок тепломагистрали заблаговременно, чтобы избежать серьезной аварии. В пресс-службе подчеркнули, что потребителей не будут отключать от теплоснабжения на время работ — ближайшие дома перевели на резервную схему теплоснабжения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трубу на 8-й Красноармейской отремонтировали после прорыва.

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Тепломагистраль на Полюстровском проспекте отремонтируют к понедельнику
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