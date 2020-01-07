Трубу на 8-й Красноармейской отремонтировали после прорыва

Трубу на 8-й Красноармейской отремонтировали после прорыва
Прорыв на 8-й Красноармейской улице. Скриншот видео: vk.com/spb_today

В Адмиралтейском районе Петербурга после прорыва заменили пять метров дефектной трубы. Коммунальная авария произошла у дома 9/11 по 8-й Красноармейской улице.

Ожидалось, что ремонт продлится до утра среды. Однако завершить работы удалось около 22:45 часов 7 января. Теплоэнергетики заменили ненадежный трубопровод и провели диагностику нового участка.

«В настоящий момент идёт процесс восстановления циркуляции и заполнения системы теплоснабжения водой», — сообщает пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Прорыв произошел в ночь на 7 января. Сообщение об аварии поступило около 3:20 часов. Проезжую часть и тротуар залило кипятком и затянуло густым паром. В результате аварии батареи в ближайших домах остыли. На движение автомобилей прорыв не повлиял. Дорогу, оказавшуюся в зоне разлива, не перекрывали.

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