Следственный комитет назвал причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Следственный комитет назвал причину катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
В Шереметьево 5 мая погиб 41 человек. В живых осталось 37. человекФото: https://news.yandex.by

В СКР заявили, что причиной авиакатастрофы с SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево стала перегрузка самолета, которую вызвал командир воздушного судна Денис Евдокимов.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на зампреда СК РФ Игоря Краснова, по версии следствия, командир создал перегрузку лайнера, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна. Перегрузка, в свою очередь, привела к скачкам самолета при посадке, надломлению опор шасси и разрушению самого самолета. После этого топливо разлилось и загорелось.

Краснов заявил, что изучив доводы авиакомпании и пилота, правоохранители пришли к выводу, что неисправности в самолете не было.

Напомним, самолет SSJ 100 рухнул в начале мая при аварийной посадке в Шереметьево. Он летел из столицы в Мурманск, однако был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту вылета из-за попавшей в него молнии, которая вызвала отказ электроники. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родственники погибших отреагировали на обвинение пилота в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево.

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